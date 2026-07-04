Motociclista es impactado por camioneta que omitió alto en entronque a El Pueblito

Un motociclista resultó con una fractura expuesta en una pierna tras ser impactado por una camioneta la noche de este viernes en el bulevar Domingo Arrieta, en el cruce con la carretera a El Pueblito, a la altura de Villas Campestre.

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor de una camioneta Ranger presuntamente no respetó la preferencia de paso al incorporarse hacia dicha vialidad, chocando contra la motocicleta.

El lesionado salió proyectado varios metros y quedó tendido sobre el pavimento.

Paramédicos del Sistema Estatal de Emergencias Médicas (SEEM) atendieron al hombre, de entre 40 y 45 años de edad, y lo trasladaron al Hospital General de Zona del IMSS para recibir atención médica. La motocicleta quedó con severos daños.

Elementos de la Policía Estatal y de la Policía Vial tomaron conocimiento del accidente, mientras que el conductor de la camioneta fue asegurado y puesto a disposición de la autoridad correspondiente.