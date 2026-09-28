Motociclista está grave tras chocar con camioneta cerca de Praxedis

Un motociclista resultó con traumatismo craneoencefálico severo luego de que la unidad que conducía chocó contra una camioneta cerca del poblado Loma Praxedis Guerrero, en el municipio de Durango.

El accidente ocurrió alrededor de las 14:30 horas del domingo, cuando Javier González González, de 48 años de edad, se dirigía hacia el poblado donde tenía su residencia después de acudir a un partido de beisbol. De acuerdo con la información proporcionada a las autoridades, circulaba en una motocicleta Italika 125C, modelo 2016, cuando se produjo el impacto contra una camioneta cerrada de color gris.

Testigos señalaron que la camioneta era conducida por un hombre al que identifican como Martín, aunque al momento del reporte no se contaba con mayores datos sobre él.

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al sitio, le brindaron los primeros auxilios y posteriormente lo trasladaron al Hospital 1 del IMSS en Durango, donde ingresó para recibir atención médica.

El reporte médico estableció como diagnóstico inicial un traumatismo craneoencefálico severo.

La investigación del accidente quedó a cargo de las autoridades correspondientes.