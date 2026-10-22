Motociclista está grave tras chocar con camioneta en bulevar Dolores del Río

Un motociclista de 37 años resultó con lesiones de gravedad luego de chocar contra una camioneta en el bulevar Dolores del Río, en la ciudad de Durango, durante la noche del miércoles.

El lesionado fue identificado de manera preliminar como José Luis Rodríguez y sufrió traumatismo craneoencefálico severo, pese a que portaba casco de protección.

De acuerdo con los primeros reportes, circulaba en una motocicleta de la marca Honda Cargo de oriente a poniente y, al llegar al cruce con la calle Miguel de Cervantes, se impactó contra una camioneta Ford F-150 que presuntamente invadió su carril.

A consecuencia del golpe, el motociclista quedó inconsciente. Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana realizaron maniobras de reanimación y lo trasladaron de urgencia al Hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), donde recibió atención médica.

El conductor de la camioneta, identificado únicamente como Óscar, de aproximadamente 50 años, fue detenido por elementos de la Policía Vial mientras se deslindan responsabilidades por el accidente.