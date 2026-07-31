Motociclista está grave tras chocar contra caja de tráiler en Gómez Palacio

Un motociclista resultó gravemente lesionado durante los primeros minutos del jueves, luego de impactarse contra la parte trasera de una caja de tráiler que se encontraba estacionada sobre el bulevar Carlos Fuentes, a la altura del fraccionamiento La Ceiba, en Gómez Palacio.

El lesionado fue identificado como Manuel Rivera Valenzuela, de 33 años, con domicilio en la colonia Francisco Villa de ese municipio. Tras el accidente, fue auxiliado por cuerpos de emergencia y trasladado a recibir atención médica debido a la gravedad de las lesiones.

De acuerdo con la información disponible, el percance ocurrió aproximadamente a las 00:30 horas, cuando el hombre circulaba a bordo de una motocicleta Italika, color amarillo con negro, sobre el citado bulevar.

Al llegar al tramo donde se ubica el fraccionamiento La Ceiba, por causas que ya son investigadas, el motociclista se impactó contra la parte posterior de una caja de tráiler que permanecía estacionada sobre la vialidad, sufriendo un fuerte golpe.

La emergencia fue reportada al sistema 911 por la vigilante del fraccionamiento, quien observó lo ocurrido y solicitó el apoyo de paramédicos y corporaciones de seguridad para atender al conductor lesionado.

Los médicos diagnosticaron a Manuel con traumatismo craneoencefálico severo, además de múltiples lesiones en diferentes partes del cuerpo, por lo que su estado de salud fue reportado como delicado.

Las autoridades tomaron conocimiento del accidente e iniciaron las investigaciones para establecer las condiciones en las que se encontraba estacionado el tráiler y determinar las circunstancias que provocaron el choque, mientras el motociclista permanece bajo atención médica especializada.