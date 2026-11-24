En estado grave ingresó un motociclista a las instalaciones del Hospital General 450, de la ciudad de Durango, luego de sufrir un accidente vial al impactarse contra un caballo que se atravesó en su camino, en territorio zacatecano.

El lesionado fue identificado como José Adolfo Téllez de la Rosa, de 31 años de edad, quien fue trasladado a la capital duranguense debido a la gravedad de las lesiones que sufrió durante el percance.

De acuerdo con la información proporcionada por la Fiscalía General del Estado de Durango, el accidente ocurrió alrededor de las 19:00 horas del pasado domingo 22 de noviembre, sobre la carretera que comunica al municipio de Jiménez del Teul, Zacatecas, con la localidad Sauces de Abajo.

José Adolfo circulaba a bordo de una motocicleta de la marca Italika, línea DM, de 150 centímetros cúbicos, de colores rojo y blanco, cuando repentinamente un caballo se atravesó en la carretera, lo que provocó que el motociclista se impactara contra el animal y resultara gravemente lesionado.

Debido a las lesiones que presentó, Téllez de la Rosa fue trasladado al Hospital General 450, donde el personal médico lo diagnosticó con trauma cerrado de abdomen, traumatismo craneoencefálico severo y síndrome de frontalización.