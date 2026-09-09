Motociclista fallece tras chocar contra tractor en carretera de Cuencamé

Un joven perdió la vida luego de que la motocicleta que conducía se impactó contra la parte trasera de un tractor, en un accidente registrado en el municipio de Cuencamé, Durango.

El fallecido fue identificado como Juan Valentín Herrera Rojas, de 24 años de edad, quien tenía su domicilio en la localidad Ignacio López Rayón, perteneciente al citado municipio.

Los hechos fueron reportados aproximadamente a las 12:30 horas del martes 8 de septiembre, sobre la carretera que comunica a las localidades Cuauhtémoc y La Purísima, donde elementos de Seguridad Pública Municipal confirmaron la presencia de una persona sin vida.

Personal de la Policía Investigadora de Delito acudió al sitio y encontró al joven sobre la carretera, mientras que a unos metros se encontraba una motocicleta de la marca Italika, línea DT150, color rojo, en la que presuntamente viajaba.

Metros más adelante fue localizado un tractor Massey Ferguson, modelo 2680, color rojo, conducido por Isaí, de 26 años de edad y con domicilio en la localidad de Cuauhtémoc.

Según la declaración inicial del conductor del tractor, el motociclista circulaba por la misma carretera cuando, por circunstancias que deberán ser establecidas por las autoridades, se impactó contra la parte trasera de la unidad agrícola. A consecuencia de las lesiones sufridas, Juan Valentín perdió la vida en el lugar.

El Agente del Ministerio Público tomó conocimiento del accidente y ordenó el levantamiento y traslado del cuerpo a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo), en la ciudad de Durango, para la práctica de la necropsia de ley; asimismo, se realizarán las investigaciones para determinar cómo ocurrió el percance.