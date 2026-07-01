Motociclista fallece tras desvanecerse cuando circulaba por una terracería en Cuencamé

Un hombre perdió la vida la tarde de este martes cuando circulaba a bordo de una motocicleta por un camino de terracería del municipio de Cuencamé. De acuerdo con los primeros reportes, la víctima presuntamente sufrió un malestar repentino antes de desplomarse.

El hecho fue reportado al sistema de emergencias 911 alrededor de las 19:00 horas, lo que movilizó a corporaciones de seguridad y cuerpos de auxilio hasta la carretera de terracería que conduce a San Antonio del Ojo Seco, a la altura del kilómetro 126.

Al llegar al sitio, los agentes localizaron a un hombre tendido sobre el camino, junto a una motocicleta de la marca Italika, modelo 2023, de color blanco y sin placas de circulación. El área ya era resguardada por elementos de la Policía Municipal.

Paramédicos de Protección Civil revisaron a la persona; sin embargo, confirmaron que ya no contaba con signos vitales, por lo que se notificó a la Fiscalía General del Estado para el inicio de las diligencias correspondientes.

La víctima fue identificada como Gerardo Ismael Favela Rodríguez, de 30 años de edad, con domicilio en la colonia La Loma, en el municipio de Cuencamé.

En el lugar, la madre del ahora fallecido informó a las autoridades que su hijo circulaba en la motocicleta cuando, presuntamente, comenzó a sentirse mal, perdió el control y cayó de la unidad, sin que volviera a reaccionar.

Peritos y el agente del Ministerio Público realizaron el procesamiento de la escena y recabaron los indicios necesarios para integrar la carpeta de investigación.

Posteriormente, el representante social ordenó el levantamiento del cuerpo y su traslado al Servicio Médico Forense de la Vicefiscalía Región Laguna, donde se le practicará la necropsia de ley para determinar la causa precisa del fallecimiento.

Las autoridades señalaron que será el resultado de los estudios forenses el que permita establecer si la muerte estuvo relacionada con una condición médica, con la caída o con algún otro factor, por lo que las investigaciones permanecen abiertas.