Motociclista intenta frenar, pero choca contra un auto por pavimento mojado en Durango

Un joven motociclista resultó lesionado la mañana del lunes luego de impactarse contra un automóvil que disminuyó su velocidad.

El lesionado fue identificado como Jesús Alfonso Contreras Ávalos, de 21 años de edad, quien tuvo que ser trasladado al Hospital General 450 para recibir atención por los golpes que sufrió durante el accidente.

Según relató el propio joven, aproximadamente a las 09:00 horas conducía una motocicleta modelo 2026, de color gris y con motor de 250 centímetros cúbicos, por la zona cercana a Al Súper y al fraccionamiento Nuevo Durango II.

Mientras avanzaba por dicho sector, el automóvil que circulaba delante de él redujo la velocidad. Jesús Alfonso señaló que no se percató a tiempo de la maniobra y ya no tuvo espacio suficiente para detenerse.

El motociclista intentó frenar, pero las condiciones del pavimento, que se encontraba mojado, complicaron la maniobra y terminó impactándose contra el vehículo. A consecuencia del golpe quedó momentáneamente desorientado.

El joven indicó que posteriormente recobró plenamente el conocimiento cuando ya se encontraba en el Hospital General 450, donde los médicos comenzaron a valorar las diferentes lesiones que presentaba.

Tras los estudios correspondientes, se estableció que sufrió un golpe en el rostro con una herida que necesitó seis puntos de sutura, además de una contusión en la pierna derecha y un esguince en la mano del mismo lado.