Motociclista lucha por su vida tras ser embestido por camioneta cerca del Hospital 450

Un joven motociclista resultó con lesiones de gravedad durante la mañana de este viernes 13 de noviembre, luego de ser impactado por alcance por una camioneta cuando circulaba sobre el bulevar José María Patoni, en las inmediaciones del Hospital General 450, en la ciudad de Durango.

El accidente se registró a la altura del fraccionamiento residencial El Cortijo, donde una camioneta de la marca Jeep, liena Grand Wrangler, de color blanco y modelo reciente, circulaba de oriente a poniente, en la misma dirección que una motocicleta de la marca Italika, línea DM 200, tipo Cross, conducida por el joven lesionado.

De acuerdo con los primeros datos recabados, ambas unidades habían pasado un semáforo cuando la camioneta alcanzó e impactó violentamente la parte posterior de la motocicleta, provocando que su conductor sufriera lesiones de consideración, mientras que la unidad de dos ruedas quedó prácticamente destruida por la fuerza del golpe.

Tras el encontronazo, el conductor de la Jeep permaneció en el lugar y solicitó la presencia de los cuerpos de emergencia, por lo que minutos después arribaron Técnicos en Urgencias Médicas de la Cruz Roja Mexicana, quienes brindaron los primeros auxilios al motociclista y posteriormente lo trasladaron de urgencia al Hospital General 450.

De manera preliminar, se informó que el joven presentó un traumatismo craneoencefálico severo, por lo que su estado de salud fue reportado como delicado y con pronóstico reservado.

Por su parte, el conductor de la camioneta quedó detenido y a disposición de las autoridades correspondientes, mientras se realizan las investigaciones para establecer las circunstancias del accidente y deslindar responsabilidades. Hasta el momento, no se ha proporcionado la identidad del motociclista lesionado, quien permanece bajo atención médica especializada.