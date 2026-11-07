Motociclista muere al chocar contra auto estacionado en Durango; participaba en carrera

Un joven motociclista perdió la vida durante la madrugada de este sábado 7 de noviembre, luego de sufrir un aparatoso accidente cuando circulaba por calles del fraccionamiento Huizache II, en la ciudad de Durango, donde presuntamente participaba en carreras de motocicletas y terminó impactándose contra un vehículo estacionado.

La víctima fue identificada como Héctor Alejandro Barajas Arrieta, de 24 años de edad, quien conducía una motocicleta de la marca Vento, de 300 centímetros cúbicos, color negro con gris, sobre la calle Cuitláhuac, cerca del cruce con la calle Uxmal.

De acuerdo con los primeros reportes, el accidente ocurrió aproximadamente a las 03:30 horas, cuando el joven perdió el control de la motocicleta y derrapó sobre la cinta asfáltica. Sin embargo, familiares que acudieron al lugar señalaron a los agentes que Héctor Alejandro presuntamente conducía bajo los efectos del alcohol y participaba en carreras con otros motociclistas.

Según esta versión, durante el recorrido, el joven terminó impactándose contra un automóvil de la marca Mazda, de color rojo, que se encontraba estacionado en la zona, lo que provocó que sufriera lesiones de gravedad y quedara inconsciente sobre la vía pública.

Tras el percance, Técnicos en Urgencias Médicas de la Cruz Roja Mexicana acudieron para brindarle los primeros auxilios y posteriormente lo trasladaron de emergencia al Hospital General 450, donde ingresó con traumatismo craneoencefálico severo, múltiples lesiones y traumatismo cerrado de tórax.

Pese a los esfuerzos del personal médico, Héctor Alejandro falleció momentos después de su ingreso al nosocomio debido a la gravedad de las lesiones. Las autoridades deberán establecer la mecánica del accidente y determinar si el exceso de velocidad, el consumo de alcohol o la presunta participación en carreras estuvieron relacionados con el hecho vial.