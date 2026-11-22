Un motociclista perdió la vida durante la tarde de este domingo 22 de noviembre, luego de sufrir un accidente cuando circulaba por la carretera libre Durango-Mazatlán, donde salió abruptamente del camino y terminó impactándose contra una roca de gran tamaño.

La víctima fue identificada como Jorge Saucedo Miranda, de 39 años de edad, quien viajaba a bordo de una motocicleta de doble propósito cuando ocurrió el percance, que le provocó lesiones de gravedad y le ocasionó la muerte de manera instantánea.

El accidente se registró en territorio duranguense, cerca de la localidad de Mimbres, sobre la carretera que comunica a Durango con el puerto de Mazatlán, por donde circulaban otros motociclistas que realizaban un recorrido durante la jornada dominical.

De acuerdo con la información recabada, Jorge perdió el control de su motocicleta y salió de la superficie de rodamiento, hasta terminar golpeándose violentamente contra una piedra de grandes dimensiones, impacto que lo dejó inconsciente sobre el terreno.

Otros motociclistas que transitaban por el lugar se percataron del accidente y solicitaron apoyo de los cuerpos de emergencia, por lo que al sitio acudieron elementos de la Coordinación Municipal de Protección Civil de Pueblo Nuevo, quienes revisaron al hombre y confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

Tras confirmarse el fallecimiento, se notificó al agente del Ministerio Público para que tomara conocimiento del accidente y ordenara las diligencias correspondientes, así como el levantamiento del cuerpo para su traslado al Servicio Médico Forense, donde se practicaría la necropsia de ley.