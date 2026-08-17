Motociclista muere arrollado por tráiler en Gómez Palacio; antes, víctima discutía con otro conductor

Un motociclista perdió la vida luego de verse involucrado en un accidente con una camioneta y posteriormente ser impactado por un tractocamión, cuando circulaba por la carretera Jiménez-Gómez Palacio.

El fallecido fue identificado como Cristian Yair Sandate Landeros, de 27 años de edad, conocido con el alias de “Peyu”, quien tenía su domicilio en la localidad 6 de Octubre, perteneciente al municipio de Gómez Palacio.

Los hechos ocurrieron aproximadamente a las 08:30 horas del domingo 16 de agosto, cuando Cristian circulaba de norte a sur a bordo de una motocicleta de la marca Vento, línea Thriller 250, modelo 2025, de color negro.

Según la información recopilada, mientras avanzaba por dicha carretera, el motociclista sostenía una discusión con los ocupantes de una camioneta tipo pick up, de color blanco, de la cual hasta el momento se desconocen mayores características.

En determinado momento, la motocicleta chocó contra el costado derecho de la caja de la camioneta, provocando que Cristian perdiera el control y derrapara sobre la carretera. Detrás de las unidades circulaba un tractocamión de la marca Freightliner, línea Cascadia, modelo 2025, cuyo conductor no alcanzó a detenerse y terminó por impactar al joven.

El tractocamión era conducido por Juan Gerardo, de 67 años, vecino de Torreón, Coahuila.

Debido a las múltiples lesiones sufridas, Cristian Yair perdió la vida en el lugar antes de que pudiera recibir atención médica.

Personal de la Guardia Nacional, División Caminos, aseguró tanto la motocicleta como el tractocamión para determinar responsabilidades, mientras que el cuerpo del joven fue trasladado al anfiteatro del Servicio Médico Forense de la Región Laguna para la práctica de la necropsia correspondiente.