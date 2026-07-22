Motociclista muere tras chocar contra autobús en carretera Nombre de Dios-Vicente Guerrero

Un joven perdió la vida la mañana de este martes luego de verse involucrado en un accidente vial sobre la carretera federal que comunica a los municipios de Nombre de Dios y Vicente Guerrero, a la altura del entronque hacia la comunidad de Amado Nervo, en el municipio de Poanas.

La víctima fue identificada como José Guadalupe Ramírez Fuentes, de 23 años de edad, con domicilio conocido en la comunidad de Amado Nervo, municipio de Nombre de Dios, quien falleció en el lugar a consecuencia de las lesiones sufridas durante el percance.

De acuerdo con la información recopilada por este medio de comunicación, alrededor de las 08:30 horas las autoridades recibieron el reporte de un choque registrado en el kilómetro 230 de dicha vía federal, donde se informaba que una persona del sexo masculino permanecía sin signos vitales a un costado de la carpeta asfáltica.

La trilogía de la investigación, coordinada por el Agente del Ministerio Público se trasladaron al sitio, donde confirmaron el deceso del joven y comenzaron con las diligencias correspondientes para el esclarecimiento de los hechos.

Las primeras investigaciones establecen que el hoy occiso presuntamente colisionó contra un autobús de pasajeros de la línea Mexicanos, el cual cubría la ruta de la ciudad de Durango hacia Villa Unión, Poanas. La unidad portaba placas de circulación 900RV-2.

En el lugar, las autoridades entrevistaron a un trabajador de la central camionera de Vicente Guerrero, quien señaló que el operador del autobús era Ernesto Luna Ramos; sin embargo, indicó que el conductor abandonó el sitio tras el accidente, por lo que se desconoce su paradero.

Asimismo, Jacqueline Guadalupe, de 22 años y esposa del fallecido, informó a las autoridades que José Guadalupe había salido de su domicilio durante la mañana con dirección al municipio de Nombre de Dios para realizar sus labores, y minutos después recibió una llamada en la que le notificaron sobre el fatal accidente.

Personal de Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado realizó el levantamiento de indicios y ordenó el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense para la práctica de la necropsia de ley, mientras el Ministerio Público mantiene abierta la carpeta de investigación para determinar la mecánica del percance y la responsabilidad correspondiente.