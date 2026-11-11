Motociclista muere tras chocar contra automóvil en Lerdo; falleció en el IMSS

Un motociclista perdió la vida la tarde del martes 10 de noviembre, luego de permanecer hospitalizado durante varias horas a consecuencia de las graves lesiones que sufrió al verse involucrado en un accidente vial contra un automóvil, sobre el bulevar Ejército Mexicano, a la altura de la colonia Las Américas, en el municipio de Lerdo, Durango.

El fallecido fue identificado como José Ángel Hernández Medellín, de 61 años de edad, quien tenía su domicilio sobre el mismo bulevar Ejército Mexicano, en la colonia Las Américas, y quien al momento del percance conducía una motocicleta de la marca Dinamo, de color gris, con placas de circulación del estado de Durango.

De acuerdo con la información obtenida, el accidente ocurrió aproximadamente a las 13:00 horas, cuando José Ángel circulaba por dicha vialidad y, por circunstancias que todavía se encuentran bajo investigación, se impactó contra un automóvil de la marca Nissan, línea Tsuru, de color café, conducido por Kevin Denzel, de 29 años de edad, con domicilio en la Zona Centro de Lerdo.

Tras la colisión, el motociclista salió proyectado y cayó sobre la cinta asfáltica, sufriendo lesiones en distintas partes del cuerpo, por lo que se solicitó la presencia de los cuerpos de emergencia a través del número 911, cuyos paramédicos acudieron para brindarle los primeros auxilios y trasladarlo a recibir atención médica.

Inicialmente, José Ángel fue ingresado al Hospital General de Lerdo; sin embargo, debido a su condición de salud, posteriormente fue trasladado a la Clínica número 46 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), donde permaneció bajo atención médica hasta que aproximadamente a las 18:30 horas se confirmó su fallecimiento a consecuencia de las lesiones sufridas en el accidente.

Personal de la Policía Investigadora de Delitos recibió el reporte sobre el fallecimiento, por lo que agentes se trasladaron a la unidad médica, donde constataron que el cuerpo se encontraba en el área de mortuorio y presentaba lesiones por politraumatismo. En el lugar entrevistaron a Diana Guadalupe, pareja sentimental del fallecido, quien proporcionó información sobre las circunstancias en que ocurrió el percance.

Finalmente, se informó que elementos de Tránsito y Vialidad de Lerdo aseguraron tanto la motocicleta Dinamo como el automóvil Tsuru, unidades que quedaron a disposición del Agente del Ministerio Público, autoridad encargada de integrar la carpeta de investigación y determinar las responsabilidades correspondientes por el accidente que cobró la vida del motociclista.