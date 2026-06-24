Motociclista muere tras impactarse contra camioneta descompuesta en carretera a Mezquital

La noche del martes se registró un fatal accidente sobre la carretera Durango-Mezquital, donde un motociclista perdió la vida luego de chocar contra una camioneta que se encontraba detenida debido a una falla mecánica.

El reporte fue recibido alrededor de las 23:30 horas a través del sistema de emergencias 911. Testigos informaron que una motocicleta se había impactado contra una camioneta y que el conductor de la unidad ligera permanecía inmóvil sobre la cinta asfáltica, además de presentar abundante sangrado.

Al lugar acudieron corporaciones de auxilio y seguridad, así como Técnicos en Urgencias Médicas de la Cruz Roja, cuyos paramédicos confirmaron que el motociclista ya no contaba con signos vitales. La víctima fue identificada como Óscar Saucedo Romero, de 45 años de edad y vecino de la colonia Azteca, en la ciudad de Durango.

Posteriormente, elementos de la Policía Investigadora de Delitos, adscritos a la Unidad Especializada en Delitos de Tránsito Terrestre y Lesiones, y uniformados de Servicios Periciales arribaron al sitio, coordinados por el Agente del Ministerio Público para realizar las diligencias correspondientes.

De acuerdo con las primeras investigaciones, el accidente ocurrió cuando el ahora occiso circulaba en una motocicleta de la marca Suzuki, de color blanco, sobre la carretera Durango-Mezquital con dirección hacia la capital del estado.

Las autoridades establecieron que, por causas que se investigan, el motociclista se impactó contra la parte trasera de una camioneta de la marca Chevrolet, línea Silverado, que permanecía detenida sobre la vía de circulación tras sufrir una falla mecánica.

Se informó que el conductor de la camioneta era un menor de 16 años de iniciales O.O.C.R., quien presuntamente se encontraba realizando labores de abanderamiento con una lámpara mientras esperaba apoyo para retirar la unidad.

Un familiar había llegado momentos antes con otra camioneta para remolcar el vehículo averiado.

Tras el percance, elementos de la Guardia Nacional realizaron la detención del adolescente para ponerlo a disposición del Ministerio Público, mientras que el cuerpo de Óscar Saucedo fue trasladado al Servicio Médico Forense para la práctica de la necropsia de ley.

De manera preliminar, también se indicó que el motociclista presuntamente conducía en estado de ebriedad, situación que forma parte de las investigaciones para determinar responsabilidades.