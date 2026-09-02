Motociclista muere tras permanecer varias semanas internado en el HG450 por un accidente

Un hombre perdió la vida la madrugada de este miércoles en el Hospital General 450, luego de permanecer internado por las lesiones que sufrió semanas atrás al derrapar cuando viajaba en una motocicleta en el municipio de Pánuco de Coronado.

El fallecido fue identificado como Pedro García Luna, de 73 años de edad , con domicilio en la localidad Doctor Francisco Castillo Nájera, perteneciente al citado municipio, cuyo deceso fue reportado aproximadamente a las 03:30 horas de este 2 de septiembre.

De acuerdo con la información recopilada, el accidente ocurrió cerca de las 17:00 horas del pasado 14 de agosto, cuando Pedro circulaba a bordo de una motocicleta de la marca Italika, línea FT150, por un camino de terracería de la comunidad donde tenía su domicilio.

Presuntamente, al pasar sobre una piedra perdió el control de la unidad y derrapó, por lo que cayó al suelo y sufrió diversas lesiones. Sus familiares se encargaron de auxiliarlo y posteriormente lo trasladaron para recibir atención médica.

Inicialmente, fue llevado al Hospital de La Paz; sin embargo, se dio de alta de manera voluntaria y regresó con sus familiares. Tiempo después, su estado de salud comenzó a complicarse al presentar convulsiones.

Ante esta situación, fue trasladado al Hospital Integral de Canatlán, donde recibió atención médica y posteriormente se determinó enviarlo al Hospital General 450, de la ciudad de Durango, al que ingresó el pasado 27 de agosto.

Pedro permaneció hospitalizado durante varios días debido a las lesiones relacionadas con el accidente, hasta que durante la madrugada de este miércoles personal médico confirmó que había perdido la vida.

Autoridades tomaron conocimiento del fallecimiento y ordenaron el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense (Semefo), donde se realizará la necropsia correspondiente para establecer oficialmente la causa de muerte.