Motociclista muere tras ser impactado por camión de la basura en Durango

Un motociclista perdió la vida durante la madrugada de este viernes 16 de octubre, luego de ser impactado por un camión recolector de basura en el cruce de las calles Laureano Roncal y 5 de Febrero, en la Zona Centro de la ciudad de Durango.

El accidente se registró aproximadamente a las 05:15 horas, cuando el motociclista circulaba por la calle Laureano Roncal, de sur a norte, y al llegar al cruce con 5 de Febrero fue impactado por un camión recolector de basura que transitaba por esta última vialidad.

De acuerdo con versiones preliminares de algunos testigos, el conductor de la motocicleta presuntamente no respetó la luz roja del semáforo, situación que habría provocado el accidente; sin embargo, esta versión deberá ser confirmada mediante las investigaciones correspondientes.

Tras el fuerte impacto, el motociclista quedó inconsciente sobre la cinta asfáltica, por lo que se solicitó la presencia de los cuerpos de emergencia. Al lugar acudieron técnicos en urgencias médicas de la Cruz Roja Mexicana, delegación Durango, quienes al realizar la valoración inicial confirmaron que el joven motociclista ya no contaba con signos vitales.

En tanto, el conductor del camión recolector de basura fue detenido y quedó a disposición de las autoridades para las investigaciones correspondientes y el deslinde de responsabilidades.

Hasta el momento, el motociclista fallecido permanece en calidad de no identificado, mientras se espera la intervención del personal de la Fiscalía General del Estado de Durango para las diligencias de ley.