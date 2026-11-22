Un motociclista perdió la vida durante la madrugada de este domingo 22 de noviembre, luego de sufrir un accidente mientras circulaba por el bulevar México, a la altura de la colonia Veredas de Santa Rita, en la ciudad de Gómez Palacio.

La víctima fue identificada como Luis Alberto Silvia López, de 33 años de edad, quien tenía su domicilio en el mismo asentamiento y conducía una motocicleta de la marca Italika de 200 centímetros cúbicos, modelo 2025, de color rojo.

El accidente ocurrió aproximadamente a las 02:00 horas, cuando el motociclista presuntamente derrapó mientras transitaba por dicha vialidad, perdió el control de la unidad y terminó cayendo sobre la cinta asfáltica, donde sufrió lesiones de gravedad.

Minutos después, la esposa del conductor recibió una llamada telefónica en la que le informó que su pareja se encontraba tirada sobre el bulevar y que su motocicleta estaba a un costado, por lo que se trasladó inmediatamente al lugar.

Al arribar, encontró que elementos de Tránsito y Vialidad ya habían tomado conocimiento del accidente, mientras que el motociclista permanecía sin vida sobre el pavimento, con lesiones múltiples derivadas del impacto.

El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense para la necropsia correspondiente, mientras que la motocicleta quedó a disposición del Ministerio Público para las investigaciones que permitieron establecer las circunstancias del accidente.