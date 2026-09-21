Motociclista que murió arrollado en bulevar Durango, tenía 28 años de edad

Fue identificado el motociclista que perdió la vida durante la tarde del domingo, luego de ser impactado por una camioneta cuyo conductor se retiró del lugar, en el cruce del bulevar Durango y calle Bravo.

El accidente ocurrió aproximadamente a las 16:00 horas del domingo 20 de septiembre, cuando el motociclista circulaba a bordo de una motocicleta Vento, línea C300, color negro con gris, sobre la calle Bravo, en dirección de sur a norte.

Al llegar al cruce con el bulevar Durango, el motociclista fue impactado por una camioneta de la marca Chevrolet, línea Cheyenne, color negro , cuyas placas de circulación las tienen identificadas, que circulaba por dicha vialidad en dirección de sureste a noreste.

Tras el impacto, el joven quedó tendido sobre la cinta asfáltica, mientras que la camioneta involucrada continuó su marcha y su conductor se retiró del lugar. Personas que transitaban por la zona solicitaron ayuda a través del número de emergencias 911.

Técnicos en Urgencias Médicas de la Cruz Roja acudieron al sitio para brindar atención al motociclista; sin embargo, al realizar la evaluación inicial confirmaron que ya no contaba con signos vitales, por lo que el área fue resguardada para las diligencias correspondientes.

De acuerdo con la información recabada por las autoridades, la víctima fue identificada como Emilio Quiñones Armendáriz, de 28 años de edad.

Personal de la Dirección Municipal de Seguridad Pública, adscrito al área de Hechos Viales, tomó conocimiento del accidente, mientras que la motocicleta fue asegurada y puesta a disposición del Agente del Ministerio Público para integrar la investigación y tratar de ubicar la camioneta involucrada.

La identidad del fallecido fue confirmada por su padre, Oscar, de 59 años.

El cuerpo de Emilio fue trasladado para la práctica de la necropsia de ley, en tanto continúan las investigaciones para establecer cómo ocurrió el accidente y localizar al conductor que abandonó el lugar.