Motociclista queda herido de gravedad tras accidente en el acceso a La Ferrería

Un motociclista resultó con lesiones de gravedad tras verse involucrado en un accidente vial durante la mañana de este jueves, en el que también participó una camioneta tipo vagoneta.

De acuerdo con información preliminar generada poco antes de las 09:00 horas, el accidente ocurrió en la entrada a unos metros del puente de entrada a La Ferrería. Las primeras versiones indicaron que en ese punto se produjo el impacto entre los dos vehículos.

El motociclista fue trasladado con vida a recibir atención médica, pero la valoración inicial indicó que en estado muy grave, por lo que las primeras versiones apuntaban a un pronóstico reservado y a la posibilidad de que sus lesiones fueran de extrema gravedad.

Hasta el momento no se cuenta con información oficial sobre su identidad ni sobre las circunstancias precisas en que ocurrió el accidente.