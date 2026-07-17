Motociclista resulta lesionada tras ser impactada por automóvil en Durango

Una mujer resultó lesionada la noche de este jueves luego de verse involucrada en un accidente vial cuando circulaba en motocicleta por una de las vialidades de la ciudad de Durango. Tras el percance, fue trasladada al Hospital General 450 para recibir atención médica.

La lesionada fue identificada como María Monserrat Rodríguez Cordero, de 27 años de edad, quien ingresó al nosocomio alrededor de las 20:30 horas.

De acuerdo con el diagnóstico médico, sufrió una fractura en el tobillo izquierdo y quedó bajo observación mientras recibía el tratamiento correspondiente.

Según la información recopilada, el accidente ocurrió cerca de las 19:30 horas sobre la avenida Las Arboledas, a la altura de la calle El Cerro, cuando la joven circulaba a bordo de una motocicleta de la marca Veloci, en color rojo con negro.

En ese punto, un automóvil de la marca Datsun gris, conducido por Jonathan Jesús, presuntamente intentó realizar un viraje hacia la derecha sin accionar la direccional, maniobra que provocó el impacto contra la motocicleta.

Tras la colisión, testigos solicitaron el apoyo de los cuerpos de emergencia, quienes acudieron al lugar para brindar los primeros auxilios a la motociclista y posteriormente trasladarla al Hospital General 450 debido a las lesiones que presentaba.

Elementos de las autoridades de vialidad también se hicieron presentes para tomar conocimiento de los hechos, elaborar el peritaje correspondiente y determinar la responsabilidad de los conductores involucrados en el accidente.

El caso quedó a disposición de la autoridad competente, que dará seguimiento a las investigaciones para esclarecer las circunstancias del percance y deslindar responsabilidades conforme a la legislación vigente.