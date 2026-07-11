Motociclista resulta lesionado tras chocar contra una camioneta en Canatlán

Un joven fue ingresado la noche del viernes al Hospital General 450 de la ciudad de Durango, luego de sufrir un accidente cuando viajaba a bordo de una motocicleta en el municipio de Canatlán.

El lesionado fue identificado como Juan José Cueto Arreola, de 18 años de edad, quien ingresó alrededor de las 21:30 horas procedente de ese municipio para recibir atención médica especializada debido a las lesiones que sufrió en el percance.

De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, el joven presentó una fractura de tibia, lesión por la que quedó bajo atención del personal médico del nosocomio.

Según la versión proporcionada por su madre, Marta Dominica, de 45 años de edad, Juan José conducía una motocicleta de la marca Italika color gris cuando una camioneta se atravesó inesperadamente en su trayectoria.

El motociclista no logró evitar el impacto y terminó estrellándose contra la unidad, cuya marca y características no pudieron ser precisadas por los familiares, ya que el conductor presuntamente continuó su camino.

Tras el accidente, el joven fue auxiliado y trasladado inicialmente para recibir atención médica en el Hospital Integral de Canatlán, pero debido a la gravedad de la fractura, fue llevado al Hospital General 450 de la capital del estado.

Las autoridades tomaron conocimiento del ingreso del lesionado y recabaron la información correspondiente para integrar el reporte del accidente, mientras se busca establecer las circunstancias en las que ocurrió el hecho e identificar el vehículo involucrado.