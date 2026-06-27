Motociclista resulta lesionado tras choque por invasión de carril en la colonia 16 de Septiembre

Un motociclista resultó lesionado la tarde del viernes luego de verse involucrado en un accidente vial registrado en el cruce de las calles Guadalupe Victoria e Instituto de la Vivienda, en la colonia 16 de Septiembre.

El percance ocurrió alrededor de las 16:30 horas y movilizó a elementos de vialidad y paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes acudieron para brindar atención al conductor de la motocicleta, debido a las lesiones que sufrió tras el impacto.

De acuerdo con la información obtenida, el accidente involucró una camioneta de la marca Mitsubishi, línea Montero, modelo 2001, color azul, conducida por Manuel, de 56 años de edad, y una motocicleta de la marca Vento, modelo 2021, color gris con negro, tripulada por Jesús Manuel, de 20 años.

Las primeras investigaciones señalan que la camioneta circulaba por el carril lateral derecho y, al invadir la circulación de la motocicleta, provocó que esta se impactara contra el costado medio izquierdo del vehículo.

A consecuencia del choque, el motociclista cayó sobre la carpeta asfáltica y fue necesaria la intervención de los cuerpos de emergencia para valorar su estado de salud en el lugar.

Elementos de la autoridad vial realizaron el levantamiento del peritaje correspondiente y aseguraron las unidades involucradas para deslindar responsabilidades conforme a la mecánica del accidente.

El caso quedó a disposición de la autoridad competente, que determinará la responsabilidad de los conductores con base en las investigaciones y el resultado del peritaje oficial.