Motociclista resulta lesionado tras sufrir derrape en Pueblo Nuevo

Un hombre ingresó la tarde de este sábado a un hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), luego de resultar lesionado en un accidente de motocicleta registrado en el municipio de Pueblo Nuevo.

El ingreso fue reportado alrededor de las 16:00 horas por personal de vigilancia del nosocomio, quienes informaron sobre la llegada de un paciente identificado como Secundino García Chávez, de 33 años de edad , trasladado en ambulancia para recibir atención médica.

De acuerdo con el reporte preliminar, el accidente ocurrió en la localidad de La Peña, perteneciente al municipio de Pueblo Nuevo, donde el motociclista sufrió un derrape por causas que hasta el momento no han sido precisadas.

Tras el percance, cuerpos de emergencia acudieron al lugar para brindarle los primeros auxilios y posteriormente lo trasladaron al hospital, debido a las lesiones que presentaba.

En la ambulancia también viajaba su esposa, quien permaneció acompañándolo durante el traslado y su ingreso al área de urgencias del IMSS.

Hasta el momento no se ha informado sobre la gravedad de las lesiones del motociclista, por lo que será el personal médico quien determine su estado de salud conforme avance su valoración.

Las autoridades correspondientes tomarán conocimiento del accidente para integrar el reporte y establecer las circunstancias en las que ocurrió la volcadura, mientras continúan las investigaciones sobre este hecho vial.