Motociclista sufre fractura tras choque con taxi que intentó dar vuelta en 'U' en Durango capital

Un joven motociclista permanece hospitalizado luego de resultar lesionado en un accidente de tránsito registrado en la ciudad de Durango, en el que presuntamente un taxi le invadió el carril al intentar realizar una vuelta en "U".

El lesionado fue identificado como Ramiro Manuel López Morillón, de 25 años, con domicilio en el fraccionamiento La Luz. Ingresó al Hospital General de Zona No. 1 del IMSS, donde fue diagnosticado con fractura de la diáfisis del húmero derecho, además de diversos golpes en el cuerpo.

De acuerdo con la información recabada, el percance ocurrió el pasado 30 de julio, cuando el joven circulaba a bordo de una motocicleta Vento Crossmax 220, modelo 2025, color gris con rojo, sobre la calle Yucatán.

Al llegar al cruce con la calle Sinaloa, observó que un taxi de la Alianza, con número económico 111 y placas de circulación A-883-DYV del estado de Durango, presuntamente invadió el carril izquierdo al intentar dar una vuelta en "U" para incorporarse al sentido contrario.

El motociclista ya no pudo evitar el impacto y se estrelló contra la parte trasera izquierda del vehículo de alquiler, saliendo proyectado hacia el pavimento, donde sufrió las lesiones que posteriormente requirieron atención médica especializada.

Tras el accidente, el conductor del taxi presuntamente intentó retirarse del lugar; sin embargo, personas que presenciaron el hecho auxiliaron al motociclista y evitaron que la situación pasara desapercibida mientras solicitaban apoyo a los servicios de emergencia.

Al sitio acudieron elementos de Bomberos, paramédicos de la Cruz Roja y personal de Vialidad, quienes brindaron atención al lesionado y lo trasladaron al IMSS para su atención médica. Las autoridades ya realizan las investigaciones para deslindar responsabilidades por el accidente.