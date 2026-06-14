Motociclista sufre probable fractura de cadera tras accidente en Nuevo Ideal

La mañana de este sábado se registró un accidente vial con personas lesionadas sobre la carretera que conduce de Nuevo Ideal a la localidad de Miguel Negrete, lo que movilizó a corporaciones de emergencia y seguridad.

El reporte fue recibido alrededor de las 07:00 horas por parte del C4 de Santiago Papasquiaro, informando sobre un percance múltiple en las inmediaciones del arco de acceso a la comunidad de Miguel Negrete.

Elementos de seguridad se trasladaron al sitio, donde confirmaron la presencia de un hombre lesionado a un costado de la cinta asfáltica, en un vado ubicado antes de llegar a la mencionada localidad.

El afectado se identificó como Fabricio Bucio Cabrales, de 33 años de edad, con domicilio conocido en la localidad Doctor Castillo del Valle, municipio de Nuevo Ideal.

De acuerdo con su declaración, se dirigía a su centro de trabajo en Nuevo Ideal cuando, al tomar una curva, perdió el control de la motocicleta que conducía, de la marca Hero, de 200 centímetros cúbicos, línea Xpulse, de color negro y sin placas de circulación.

La unidad quedó a aproximadamente 20 metros de distancia del conductor, quien sufrió diversas lesiones a consecuencia de la caída y permaneció en el lugar hasta la llegada de los cuerpos de auxilio.

Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, delegación Nuevo Ideal, brindaron atención prehospitalaria al motociclista y posteriormente lo trasladaron a la clínica del IMSS de ese municipio para su valoración médica.

Sin embargo, tras ser revisado por el personal médico, se determinó que presentaba una posible fractura de cadera, por lo que fue ordenado su traslado a la Clínica Número 1 del IMSS, en la ciudad de Durango, para recibir atención especializada.

Del accidente tomó conocimiento el Agente del Ministerio Público, quien inició las diligencias correspondientes para integrar el expediente y esclarecer las circunstancias en las que se registró el percance.