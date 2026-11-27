Un motociclista resultó lesionado durante la tarde de este jueves, luego de verse involucrado en un accidente vial con un automóvil particular en calles de la zona Centro de la capital duranguense, donde recibió atención de paramédicos de la Cruz Roja Mexicana.

El percance se registró aproximadamente a las 15:00 horas del 26 de noviembre, en el crucero de las calles Blas Corral y 5 de Febrero, donde elementos de la Policía Municipal que realizaban recorridos de vigilancia se percataron del accidente.

En el hecho vial participaron un automóvil de la marca Suzuki, línea Ignis, de color gris, conducido por Jesús, de 29 años de edad, y una motocicleta Italika, línea FT125, de color negro, tripulada por Juan Gerardo, de 38 años.

Tras el impacto, el motociclista quedó tendido sobre el pavimento, por lo que los policías municipales se acercaron para brindarle apoyo y solicitaron la intervención de los cuerpos de emergencia.

Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana valoraron al motociclista y determinaron que sus lesiones no ameritaban el traslado a un hospital, en tanto que elementos de la Policía Vial se hicieron cargo del accidente para el correspondiente deslinde de responsabilidades.