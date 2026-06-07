Motociclistas armados asaltan a peatón en la colonia Azcapotzalco

Un presunto robo con violencia movilizó a las corporaciones de seguridad la noche de este sábado en la colonia Azcapotzalco, luego de que se reportara que dos sujetos a bordo de una motocicleta agredían y amenazaban a un joven que caminaba por la zona.

El hecho fue reportado alrededor de las 21:00 horas al sistema de emergencias 911, en las inmediaciones de la calle Madre Teresa de Calcuta, donde testigos observaron la acción de los presuntos delincuentes.

De acuerdo con la información recabada, una mujer identificada como Noemí manifestó que cerca de las 21:00 horas se encontraba sobre dicha vialidad cuando observó una motocicleta con dos hombres vestidos de negro y con pasamontañas.

Según su testimonio, los individuos descendieron de la unidad y comenzaron a agredir a una persona que se encontraba en la mencionada calle.

La testigo indicó que uno de los sujetos sujetaba a la víctima mientras el otro la amenazaba con un arma blanca, situación que la llevó a solicitar apoyo inmediato a través del número de emergencias.

Tras varios minutos en el lugar, los presuntos responsables abordaron nuevamente la motocicleta y huyeron con rumbo desconocido por la misma vialidad, antes de la llegada de las autoridades.

Elementos de distintas corporaciones realizaron recorridos de búsqueda en los alrededores para tratar de localizar a los sospechosos; sin embargo, no se informó sobre personas detenidas en relación con este caso.

La Fiscalía General del Estado de Durango tomó conocimiento de los hechos e inició las investigaciones correspondientes para identificar a los responsables y esclarecer lo ocurrido.