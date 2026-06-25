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Motociclistas asaltan a dos mujeres en Enrique Carrola Antuna; presumen que son los mismos ladrones

Aunque policías desplegaron recorridos de vigilancia en la zona, no lograron ubicar a los presuntos ladrones.

Motociclistas asaltan a dos mujeres en Enrique Carrola Antuna; presumen que son los mismos ladrones

Motociclistas asaltan a dos mujeres en Enrique Carrola Antuna; presumen que son los mismos ladrones

REDACCIÓN EL SIGLO DE DURANGO
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Dos robos a transeúntes fueron reportados este miércoles con pocos minutos de diferencia, sobre avenida Enrique Carrola Antuna, lo que hace presumir que podrían estar relacionados.

El primero ocurrió a las 22:14 horas en el fraccionamiento Los Álamos, donde una mujer adulta mayor fue empujada por uno de dos sujetos que viajaban en motocicleta, quienes le arrebataron su bolso con dinero, celular y llaves de su domicilio.

Cinco minutos después, otro reporte alertó sobre el robo de una bolsa a otra mujer cuando descendía de un vehículo, también cometido por dos individuos a bordo de motocicleta.

Las corporaciones de seguridad desplegaron recorridos en la zona para tratar de ubicarlos.


               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
Escrito en: ASALTOS Enrique, Carrola, mujer, minutos

               

                
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