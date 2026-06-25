Motociclistas asaltan a dos mujeres en Enrique Carrola Antuna; presumen que son los mismos ladrones

Dos robos a transeúntes fueron reportados este miércoles con pocos minutos de diferencia, sobre avenida Enrique Carrola Antuna, lo que hace presumir que podrían estar relacionados.

El primero ocurrió a las 22:14 horas en el fraccionamiento Los Álamos, donde una mujer adulta mayor fue empujada por uno de dos sujetos que viajaban en motocicleta, quienes le arrebataron su bolso con dinero, celular y llaves de su domicilio.

Cinco minutos después, otro reporte alertó sobre el robo de una bolsa a otra mujer cuando descendía de un vehículo, también cometido por dos individuos a bordo de motocicleta.

Las corporaciones de seguridad desplegaron recorridos en la zona para tratar de ubicarlos.