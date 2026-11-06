Motociclistas caen a barranco de 6 metros en Pueblo Nuevo; uno sufrió amputación y está grave

Dos hombres resultaron con lesiones de gravedad luego de caer a un barranco de aproximadamente seis metros de profundidad cuando viajaban a bordo de una motocicleta por una carretera del municipio de Pueblo Nuevo, Durango, accidente que provocó su traslado de urgencia al Hospital General 450 de la capital.

Los lesionados fueron identificados como Braulio Castillo Simental, de 43 años de edad, y Silvano Navidad Cano, de 25 años, ambos con domicilio en el poblado Guajolotes, perteneciente al municipio de Pueblo Nuevo, quienes permanecen bajo atención médica debido a las lesiones que sufrieron durante el percance.

De acuerdo con la información recabada por las autoridades, los hechos ocurrieron aproximadamente a las 14:00 horas del jueves 5 de noviembre, cuando ambos hombres circulaban a bordo de una motocicleta Italika, línea FT 150, conducida por Braulio, sobre la carretera que comunica los poblados Milpillas y Guajolotes, en la región serrana del estado.

Por circunstancias que todavía se desconocen, el conductor perdió el control de la motocicleta y ambos terminaron en un barranco de aproximadamente seis metros de profundidad, donde sufrieron lesiones de consideración. Hasta el momento no se ha establecido la mecánica del accidente, debido a que uno de los involucrados se encontraba inconsciente y el otro presentaba confusión, sin recordar cómo sucedieron los hechos.

Tras el percance, los motociclistas fueron auxiliados por personal de la Cruz Roja Mexicana, cuyos paramédicos realizaron las maniobras necesarias para brindarles atención prehospitalaria y posteriormente trasladarlos a la ciudad de Durango, donde ingresaron al Hospital General 450 alrededor de las 21:00 horas.

Durante la valoración médica se estableció que Braulio Castillo Simental presentaba traumatismo craneoencefálico severo, además de una amputación en la región del primer metatarsiano del pie derecho, lesiones que comprometían seriamente su estado de salud. Por su parte, Silvano Navidad Cano fue diagnosticado con traumatismo craneoencefálico moderado, por lo que ambos quedaron bajo atención especializada en el área de urgencias del nosocomio.

Finalmente, personal de la Unidad de Investigación Especializada en Delitos de Tránsito Terrestre y Lesiones acudió al hospital para tomar conocimiento del ingreso de los lesionados. La información sobre el accidente fue proporcionada por una familiar, quien manifestó desconocer cómo ocurrió la caída, por lo que las autoridades deberán realizar las investigaciones correspondientes para esclarecer las circunstancias del percance.