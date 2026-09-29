Motociclistas encapuchados asaltan a transeúnte en Los Viñedos II

Un hombre fue despojado de su teléfono celular y unos audífonos durante un asalto registrado la madrugada de este martes en el fraccionamiento Los Viñedos II.

Unidades de policías preventivos acudieron alrededor de las 00:15 horas a la calle Viña Los Álamos, donde la víctima señaló que dos hombres que viajaban en motocicletas tipo Italika lo interceptaron y lo golpearon para quitarle sus pertenencias.

De acuerdo con su versión, ambos individuos vestían ropa oscura y llevaban el rostro cubierto. Después del asalto huyeron a bordo de las motocicletas en dirección hacia el fraccionamiento Real Victoria.

La víctima incluso tuvo que solicitar un teléfono prestado a uno de los vecinos para poder comunicarse con las autoridades y reportar el asalto.