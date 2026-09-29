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Motociclistas encapuchados asaltan a transeúnte en Los Viñedos II

La víctima solicitó un teléfono prestado para poder comunicarse con las autoridades.

Motociclistas encapuchados asaltan a transeúnte en Los Viñedos II

Motociclistas encapuchados asaltan a transeúnte en Los Viñedos II

REDACCIÓN WEB
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Un hombre fue despojado de su teléfono celular y unos audífonos durante un asalto registrado la madrugada de este martes en el fraccionamiento Los Viñedos II.

Unidades de policías preventivos acudieron  alrededor de las 00:15 horas a la calle Viña Los Álamos, donde la víctima señaló que dos hombres que viajaban en motocicletas tipo Italika lo interceptaron y lo golpearon para quitarle sus pertenencias.

De acuerdo con su versión, ambos individuos vestían ropa oscura y llevaban el rostro cubierto. Después del asalto huyeron a bordo de las motocicletas en dirección hacia el fraccionamiento Real Victoria.

La víctima incluso tuvo que solicitar un teléfono prestado a uno de los vecinos para poder comunicarse con las autoridades y reportar el asalto.


               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
Escrito en: ASALTOS motocicletas, teléfono, víctima, asalto

               

                
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