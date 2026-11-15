Moviliza a corporaciones desaparición de niño; estaba en una fiesta

La ausencia de un menor de edad generó preocupación entre sus familiares y motivó la intervención de las autoridades durante la noche del sábado 14 de noviembre, en la colonia 12 de Diciembre de la ciudad de Durango.

El reporte se recibió aproximadamente a las 20:30 horas, cuando Brenda Araceli, de 31 años de edad, solicitó apoyo para localizar a su hijo, de iniciales BACC, de 12 años.

La madre explicó que desde las 16:00 horas desconocía el paradero del niño, quien había acudido a unas albercas y, ante la demora en regresar a su domicilio, decidió salir a buscarlo.

La preocupación aumentó debido a que recibió información de que presuntamente el menor se había retirado a bordo de una camioneta negra, versión que hizo del conocimiento de las autoridades.

No obstante, aproximadamente a las 21:45 horas, el niño regresó por sus propios medios a su vivienda, después de permanecer en una fiesta en compañía de tres amigos, sin que presentara afectaciones.

Personal encargado de la búsqueda de personas desaparecidas corroboró su regreso y recabó una fotografía como prueba de vida, con lo que se dio por concluido el reporte de localización.