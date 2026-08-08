Moviliza a policías bolsa negra sospechosa frente a vivienda abandonada en la colonia Hipódromo

Una bolsa de color negro abandonada frente a un domicilio deshabitado provocó la movilización de elementos de la Policía Municipal durante los primeros minutos de este sábado en la colonia Hipódromo, luego de que un ciudadano reportó la presencia de un objeto que consideró sospechoso.

El reporte fue recibido alrededor de las 00:15 horas, por lo que agentes preventivos se trasladaron hasta un inmueble ubicado sobre la calle Nazas, casi esquina con Canatlán, para verificar la situación.

Al llegar al lugar, los oficiales inspeccionaron el exterior de la vivienda, la cual se encontraba deshabitada, y localizaron una bolsa negra tirada sobre la vía pública, tal como había sido reportado por un vecino.

Tras realizar una revisión visual, los policías confirmaron que la bolsa no contenía objetos visibles ni representaba algún riesgo para la población, por lo que descartaron la existencia de un artefacto peligroso o de cualquier otra situación que ameritara la intervención de unidades especializadas.

El reporte había sido realizado por un ciudadano que prefirió alertar a las autoridades al notar el objeto abandonado frente al inmueble, lo que permitió que la situación fuera atendida de manera preventiva.

Una vez descartado cualquier peligro, los elementos concluyeron la inspección y se retiraron del sitio, dejando el servicio sin novedades.