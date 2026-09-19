Moviliza reporte de violencia familiar al fraccionamiento Colibrí; mujer descarta agresión

Un reporte por una posible situación de violencia familiar movilizó a elementos de seguridad la noche del viernes 18 de septiembre hasta un domicilio del fraccionamiento Colibrí, en la ciudad de Durango.

Cerca de las 20:30 horas, habitantes de la calle Gorrión solicitaron apoyo luego de que una mujer se acercó a pedir ayuda y presuntamente señaló que su esposo la golpeaba.

Según el reporte inicial, posteriormente llegó un hombre en una camioneta Silverado negra y aparentemente se la llevó por la fuerza .

Los testigos siguieron el vehículo hasta otro domicilio y proporcionaron la ubicación a las autoridades. Al atender el reporte, los agentes entrevistaron a Adriana, de 28 años de edad, para conocer directamente lo ocurrido.

La mujer manifestó a los policías que había acudido por voluntad propia con su expareja, Miguel Ángel, luego de que él le propuso hablar sobre asuntos relacionados con sus hijos.

Adriana aseguró que no había sido agredida física ni verbalmente y señaló que no presentaría denuncia, quedando asentada su versión en el reporte correspondiente.