Movimiento Ciudadano crece con trabajo colectivo y convicciones, afirma Pancho Franco

El crecimiento de Movimiento Ciudadano se construye con el esfuerzo de quienes trabajan en colectivo y creen en una forma distinta de hacer política, afirmó el regidor Pancho Franco, coordinador de la Bancada Naranja.

Franco señaló que un movimiento que avanza con independencia puede incomodar a quienes están acostumbrados a controlar la vida política , pero aseguró que eso no cambiará el rumbo de Movimiento Ciudadano ni el compromiso de quienes lo integran.

“Movimiento Ciudadano no le pertenece a una cúpula; le pertenece a cada persona que, con valor y convicción, decide sumarse y romper con la vieja política”, expresó.

El regidor sostuvo que la fuerza del partido está en la participación de sus integrantes y en la construcción de un proyecto común, por encima de intereses personales. Por ello, refrendó su respaldo a la dirigencia estatal y reconoció el trabajo que se realiza para seguir sumando esfuerzos en Durango.

“Crecer en libertad tiene sus retos, pero nuestra libertad es también nuestra mayor fuerza. Seguimos adelante, trabajando en equipo y haciendo que cada vez más personas encuentren aquí un espacio para participar”, concluyó.