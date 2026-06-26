'Mucha gente no se atreve a denunciar': CCE llama a alzar la voz ante presuntos despojos

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Raúl Montelongo, se refirió a la denuncia de Coparmex Durango en torno al despojo y la venta de bienes bajo amenaza, así como la necesidad de actuar para fortalecer el Estado de Derecho.

“Yo creo que lo que esté pasando vale la pena que lo denunciemos, que lo digamos, que levantemos la voz, pero creo que va más allá del tema mediático. Creo que cuando hay temas de esos vale la pena levantar las denuncias correspondientes, hay que perder el miedo a denunciar. Creo que también las autoridades tienen una tarea importante en darnos esa confianza para poderlo hacer, porque sin una denuncia pues difícilmente se puede actuar en consecuencia a ciertas acciones”, indicó.

En tal sentido, reconoció que en muchas ocasiones no se tiene la confianza para denunciar, por lo que es algo que se tiene que resolver.

“La verdad es que no la hay en la gran mayoría, por eso mucha gente no se atreve a denunciar. Creo que estos operativos, que lo que está sucediendo va a animar a gente que está teniendo alguna situación y que se anime a denunciarla, a levantarla ante las autoridades correspondientes, vale la pena porque no hay otra forma de combatir”, mencionó.

Dijo que en el CCE no se han registrado esos casos, pero se ha sabido de otros sectores en los que sí.

“Al interior del Consejo hemos platicado, hemos preguntado a los compañeros y no hay un caso que le haya sucedido a un empresario afiliado. Sin embargo, no somos ajenos a los comentarios que escuchamos que han sucedido, es ahí donde creo que vale la pena que sientan el respaldo de todos y que se animen a denunciar, que se animen a decir las cosas porque si no, no vamos a poder erradicarlas”, reiteró.

Asimismo, expuso que han generado confianza los operativos militares. “Yo creo que es bueno que este tipo de operativos ya hayan tenido incluso hasta resultados. Creo que la ciudadanía se siente tranquila. Creo que vale la pena que se siga trabajando así, que se sigan coordinando, pero sobre todo que se le dé confianza a la sociedad, que se le dé confianza a un sector empresarial, a un inversionista, que podamos invertir. Yo creo que las condiciones para poderlo hacer son la seguridad y son los estados tranquilos que se siga trabajando en ese sentido para que Durango pueda tener esa confianza”, enfatizó.

Y agregó que en el caso de las extorsiones telefónicas, esas son una constante. “Las llamadas telefónicas, este tipo de cosas son el pan de todos los días. Ya no sólo son el tema de los bancos, el tema de Telmex, ya también son las extorsiones que malamente hasta te acostumbras a contestar y colgar”, indicó.