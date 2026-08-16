'Muchos empleos que se generan por temporada son informales': CEJ

En general, el segundo semestre es mejor para las empresas y la generación de empleos, pero este 2026 el panorama es incierto, dada la pérdida de trabajadores formales y patrones que se registró durante el mes de julio.

La presidenta del Consejo de Empresarios Jóvenes de Durango (CEJ), Karen Rivas Santillán, informó que “este año ha habido muchos cierres de negocios, lo que implica que ha habido patrones que se han dado de baja en el IMSS” , pero también ha habido casos en los que se han pasado a la informalidad.

“Ha habido desaceleración, se han perdido empleos formales, se han perdido patrones y pues creo que todo es consecuencia de que no está habiendo la economía que esperábamos”, indicó.

En tal sentido, el panorama es incierto, ya que aunque diciembre es positivo para todos, no siempre los empleos son formales.

“La verdad es que no sé si pueda significar un incremento dentro de la seguridad social porque son por temporada. Cuando los contratan por temporada muchas veces no los aseguran, nada más los tienen un par de meses y se desocupan esas vacantes. Entonces, esperando que sí se generen nuevos registros patronales; sin embargo, el número de personas aseguradas no sé si pueda incrementar”. “Diciembre es un mes bueno para todos. Puede ser que aumente la formalidad de las empresas, pero también da mucho para que se haga informalidad, sobre todo las personas que tienen negocios de temporada, por ejemplo, que venden todo lo relacionado con Navidad, con Día de Muertos, que nada más es por una etapa, una temporada y luego se van, esos son informales, esos no se quedan dentro de la formalidad”, mencionó.

Y consideró q ue la difícil situación económica que se atraviesa en el estado obedece a varios factores.