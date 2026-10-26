Muere a los 30 años el streamer Carlos Mauricio Gómez, mejor conocido como Komanche

Carlos Mauricio Gómez, streamer salvadoreño conocido por el nombre de Komanche, murió a la edad de 30 años en México, según confirmó en Instagram su representante, que cita como fuente a la familia del creador de contenido.

¿De qué murió Komanche?

El streamer Komanche, que tenía cerca de medio millón de seguidores en Youtube y 881 mil en Instagram, fue hallado sin vida en una vivienda en Monterrey, Nuevo León , aunque se desconocen las causas de su fallecimiento.

Byron Reyes, representante del youtuber, señaló en su perfil de Instagram que Komanche tenía varios proyectos en marcha y que "siempre quiso a su país de manera increíble".

De igual forma, comentó que "el 'bullying' a cualquier escala no es un juego" , sin aclarar su relación con el fallecimiento del creador de contenido.

"Lograste lo que ningún salvadoreño ha conseguido en esta industria y es el cariño de todos los que la conforman, los que en serio te conocíamos sabemos la increíble persona que eras", manifestó el representante del fallecido.

¿Quién era el stremer Komanche?

El streamer Carlos Mauricio Gómez, alias Komanche, era conocido por participar en eventos en línea en español y como organizador de los 'Squid Craft Games' , una competición de Minecraft en la que también participaban los youtubers AuronPlay y El Rubius. El evento, estaba inspirado en la serie 'El juego del calamar', y tuvo gran repercusión en la plataforma Twitch.