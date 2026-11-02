Muere adolescente en Cuencamé; sospechan mordedura de garrapata como causa

Un adolescente perdió la vida durante la noche del domingo en el Hospital General de Cuencamé, luego de presentar diversas complicaciones de salud que motivaron su traslado de urgencia al nosocomio, donde personal médico detectó un cuadro activo de hepatitis y sospecha de rickettsiosis , enfermedad relacionada con la morddura de garrapata.

El fallecido fue identificado con las iniciales J.I.V.J., de 17 años de edad, quien tenía su domicilio en la localidad de Pedriceña, perteneciente al municipio de Cuencamé. Su madre proporcionó a las autoridades la información sobre las condiciones de salud que presentó el menor antes de su fallecimiento.

De acuerdo con lo manifestado por la mujer, aproximadamente a las 18:45 horas del domingo 1 de noviembre, su hijo comenzó a presentar temperatura elevada, vómito y fuertes dolores en los huesos, síntomas que generaron preocupación entre sus familiares, quienes decidieron trasladarlo por sus propios medios al Hospital General de Cuencamé para que recibiera atención médica.

Una vez en el centro hospitalario, el personal de salud realizó la valoración correspondiente y señaló que el paciente presentaba un cuadro activo de hepatitis, además de considerar una probable infección por rickettsiosis, debido a que existían antecedentes de presencia de garrapatas en el domicilio familiar. Sin embargo, hasta el momento no se ha confirmado que alguna de estas enfermedades haya sido la causa del fallecimiento.

Alrededor de las 20:45 horas, personal médico en turno del Hospital General de Cuencamé, notificó a las autoridades sobre el ingreso de un paciente masculino que se encontraba sin signos vitales, por lo que elementos de la Policía Investigadora de Delitos se trasladaron al nosocomio para tomar conocimiento de lo sucedido.

Los agentes investigadores acudieron al área donde permanecía el cuerpo del adolescente y posteriormente se entrevistaron con su madre, quien relató los síntomas que presentó horas antes de ser llevado al hospital. Debido a que la causa del fallecimiento no estaba determinada, se dio aviso al agente del Ministerio Público, quien ordenó las diligencias correspondientes.

Finalmente, personal de Servicios Periciales realizó el levantamiento del cuerpo y su traslado a las instalaciones del Servicio Médico Forense de la Vicefiscalía General del Estado, ubicadas en la ciudad de Lerdo, donde se practicará la necropsia de ley para establecer la causa precisa de la muerte y determinar si existe relación con alguna de las enfermedades consideradas durante su atención médica.