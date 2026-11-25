Una tragedia familiar se registró durante la tarde del martes en la colonia Francisco Zarco, de la capital duranguense, donde un hombre perdió la vida tras sufrir una caída de las escaleras de su domicilio.

Fue aproximadamente a las 16:00 horas cuando se solicitó la intervención de los cuerpos de emergencia a través del número 911, debido a que una persona se encontraba lesionada.

El accidente doméstico ocurrió en una vivienda ubicada en la calle República de Venezuela, entre República de Perú y las inmediaciones de la citada colonia.

De acuerdo con la información proporcionada por Rodolfo, su padre, de 73 años de edad, había sufrido una caída mientras se encontraba en las escaleras de la vivienda.

Tras el accidente, el adulto mayor quedó tendido en el suelo, sin posibilidad de incorporarse, situación por la cual su hijo solicitó el apoyo de los servicios de emergencia.

Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana acudieron al domicilio para realizar la valoración del septuagenario y determinar sus condiciones.

Sin embargo, al revisar al adulto mayor, los técnicos en urgencias médicas confirmaron que ya no contaba con signos vitales, por lo que el accidente doméstico tuvo un desenlace fatal.