Muere adulto mayor tras varios días hospitalizado en Durango por traumatismo en la cabeza

Un hombre falleció la noche del lunes en un hospital de la ciudad de Durango, luego de permanecer varios días internado a consecuencia de un hematoma intracraneal provocado por un golpe, del cual se desconoce cómo ocurrió.

El deceso fue reportado a las autoridades alrededor de la medianoche de este martes desde el Hospital San Juan Bautista. Personal de enfermería informó que el paciente dejó de presentar signos vitales cerca de las 23:00 horas del lunes.

La víctima fue identificada como Rodolfo Luján Soto, de 69 años de edad, quien había ingresado al citado nosocomio el pasado 24 de junio para recibir atención médica por un hematoma intracraneal derivado de un traumatismo en la cabeza.

De acuerdo con la información obtenida, no se contaba con datos sobre las circunstancias en las que el hombre sufrió el golpe que le ocasionó la lesión.

Tras confirmarse el fallecimiento, dieron aviso al Agente del Ministerio Público, quien ordenó las diligencias correspondientes y el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense para la práctica de la necropsia de ley.

Será la Fiscalía General del Estado de Durango la encargada de integrar la carpeta de investigación y determinar el origen de las lesiones que finalmente derivaron en el fallecimiento del sexagenario.