Muere Brian Ezequiel Vela, vocalista de El Bronco y su Banda, a los 19 años

El joven cantante de música regional mexicana falleció después de permanecer cinco días hospitalizado debido a las graves quemaduras que sufrió durante un incendio en una fábrica de solventes en León, Guanajuato.

La música regional mexicana se encuentra de luto tras confirmarse el fallecimiento de Brian Ezequiel Vela Rodríguez, vocalista de El Bronco y su Banda, quien perdió la vida este miércoles 28 de octubre, a los 19 años de edad.

La noticia fue confirmada por sus compañeros de agrupación mediante un comunicado difundido en redes sociales , donde expresaron su tristeza por la pérdida del cantante y enviaron sus condolencias a familiares y amigos.

¿Qué le pasó a Brian Ezequiel Vela?

De acuerdo con los reportes, el accidente ocurrió en un inmueble ubicado entre las calles Bahía y Río Amarillo, en la colonia San Nicolás, donde se almacenaban productos químicos y materiales altamente inflamables.

El incendio provocó una importante movilización de los cuerpos de emergencia, quienes trabajaron para controlar las llamas y evitar que se extendieran a los inmuebles cercanos.

Brian, quien además de dedicarse a la música trabajaba en el establecimiento, resultó entre las personas afectadas por el siniestro. Debido a la gravedad de sus lesiones, fue trasladado a un hospital, donde permaneció bajo atención médica durante cinco días.

Aunque las quemaduras representaban un riesgo considerable para su vida, hasta el momento no se ha dado a conocer un informe médico oficial que detalle las complicaciones específicas que provocaron su fallecimiento.

El Bronco y su Banda despide a su vocalista

A través de Facebook, la agrupación lamentó la muerte de su compañero , a quien recordó por la fortaleza que mostró durante los días posteriores al accidente .

En su mensaje, los integrantes destacaron que Brian “luchó como un verdadero guerrero hasta su último momento”, además de solicitar respeto por el duelo que atraviesan sus seres queridos.

Asimismo, pidieron evitar la difusión de imágenes o información relacionada con la familia sin su autorización.

Antes de confirmarse su fallecimiento, tanto sus familiares como compañeros habían solicitado oraciones por su recuperación, además de apoyo económico para solventar los gastos médicos derivados de su hospitalización.

Brian Ezequiel Vela Rodríguez era originario de León, Guanajuato, y formaba parte de Bronco y su Banda, agrupación dedicada al género regional mexicano. Su fallecimiento a una edad tan temprana generó mensajes de despedida y solidaridad entre seguidores y personas cercanas al cantante.