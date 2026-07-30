Muere chofer de tráiler tras choque frontal en la libre Gómez Palacio-Cuencamé

Un operador de tractocamión perdió la vida y dos personas más resultaron lesionadas la noche del miércoles, luego de un choque frontal entre dos unidades de carga registrado sobre la carretera libre Gómez Palacio-Cuencamé, a la altura del kilómetro 162, en el entronque a Pedriceña.

El accidente fue reportado al sistema de emergencias 911 alrededor de las 20:30 horas, lo que movilizó a elementos de la Guardia Nacional, Cruz Roja, Protección Civil y personal de la Vicefiscalía Región Laguna. A su llegada, los cuerpos de auxilio trabajaban para controlar una fuga de diésel provocada por el fuerte impacto entre ambas unidades.

La persona fallecida fue identificada como Raúl Ruiz Esquivel, de 48 años de edad, originario del municipio de Zinacantepec, Estado de México, quien conducía un tractocamión de la marca Kenworth, modelo 2015, color rojo, que transportaba una carga de melón. Debido a la magnitud del accidente, el operador quedó prensado en la cabina.

En tanto, Joaquín, de 59 años, operador de un tractocamión de la marca International, modelo 2017, color amarillo, y su acompañante, Abel Cortez Cruz, de 36 años, resultaron policontundidos. Ambos fueron atendidos por paramédicos de la Cruz Roja y posteriormente trasladados al Hospital Integral de Cuencamé para su valoración médica, donde su estado de salud fue reportado como estable.

De acuerdo con las primeras versiones en el lugar, el tractocamión conducido por el ahora occiso presuntamente invadió el carril contrario al intentar rebasar en una zona de curva, impactándose contra la unidad que circulaba en sentido opuesto. Será la autoridad competente la que determine de manera oficial la mecánica del accidente y el deslinde de responsabilidades.

Para recuperar el cuerpo del operador fallecido, fue necesaria la intervención de elementos de Protección Civil, quienes realizaron maniobras de extracción vehicular para liberarlo de entre los restos de la cabina.

Posteriormente, personal de Servicios Periciales efectuó el procesamiento de la escena y ordenó el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense de la Vicefiscalía Región Laguna para la práctica de la necropsia de ley.

La Guardia Nacional quedó a cargo del resguardo del tramo carretero y del aseguramiento de ambos tractocamiones, al tratarse de una vía federal. Hasta el cierre de las diligencias no se reportaban personas detenidas, mientras el Agente del Ministerio Público continúa con la integración de la carpeta de investigación para el esclarecimiento de los hechos.