Muere ciclista tras ser impactado por tractocamión que intentaba rebasarlo en Lerdo

Un ciclista perdió la vida la tarde del domingo luego de ser impactado por un tractocamión cuando circulaba por la carretera Gómez Palacio-Jiménez, en territorio del municipio de Lerdo.

El fallecido fue identificado como Julio Luján Rangel, de 43 años de edad, quien tenía su domicilio en el ejido Brittingham, perteneciente al municipio de Gómez Palacio.

Los hechos ocurrieron aproximadamente a las 17:00 horas del domingo 6 de septiembre, cuando Julio circulaba a bordo de una bicicleta tipo montaña, color negro, por la mencionada carretera.

Al llegar a la altura del kilómetro 25, cerca de la gasolinera conocida como Cargo Gas, se aproximó un tractocamión de la marca Kenworth, color rojo.

La pesada unidad era conducida por José Arturo, de 53 años de edad, quien presuntamente realizó una maniobra para rebasar al ciclista cuando ambos circulaban por dicho tramo carretero.

De acuerdo con la información inicial, durante la maniobra la parte posterior de la caja del tractocamión impactó al ciclista, quien cayó sobre la carretera y sufrió lesiones de gravedad.

Al lugar acudieron corporaciones de seguridad y cuerpos de emergencia; sin embargo, al revisar a Julio confirmaron que ya no contaba con signos vitales, por lo que se solicitó la intervención de la autoridad ministerial.

Agentes de la Guardia Nacional, División Caminos, detuvieron al conductor del tractocamión y lo pusieron a disposición de la autoridad correspondiente, mientras se realizan las investigaciones para establecer responsabilidades por el accidente.