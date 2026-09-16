Muere conductor tras fuerte choque por alcance en carretera a El Pueblito

En la tarde de este miércoles 16 de septiembre, un trágico accidente ocurrido por carretera a El Pueblito, en el que estuvieron involucrados tres vehículos, dejó a una persona sin vida, sin que hasta el momento se haya detallado información sobre su identidad.

Los hechos ocurrieron en el tramo que conecta la carretera a El Pueblito con bulevar Domingo Arrieta, donde, según la información que se tiene hasta el momento, habrá ocurrido un choque por alcance que dejó el trágico resultado.

Según el relato, un vehículo de la marca Hyundai en color blanco habría estado circulando con dirección a Domingo Arrieta, cuando al frenar para pasar un bordo, un vehículo Volkswagen Beetle lo impactó por alcance en la parte trasera, lo que provocó que este perdiera el control y saliera de las cinta asfáltica.

En el hecho también resultó con daños un vehículo Hyundai, aunque hasta ahora se desconoce cómo estuvo involucrado en el accidente.

El hecho fue reportado de inmediato a los números de emergencia, y al lugar arribaron elementos de diversas corporaciones de emergencias y seguridad, entre ellos paramédicos de Cruz Roja, que al momento de realizar una evaluación a los involucrados, confirmaron que el conductor del vehículo blanco ya no presentaba signos vitales.

Aunque hasta ahora no se sabe, de manera precisa la causa de fallecimiento de la persona que conducía el vehículo, la mecánica del accidente indica que el impacto podría haber provocado que se desnucara.

Tras confirmarse el fallecimiento, la Fiscalía General del Estado se encargó del hecho, y comenzó con el trabajo de campo para deslindar las responsabilidades, en tanto que la gente del Ministerio Público ordenó el levantamiento del cuerpo.

Hasta el momento no se ha dado conocer si el fallecido era hombre o mujer, ni se han proporcionado detalles sobre su identidad.