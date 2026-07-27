Muere conductor tras volcadura en la carretera Panamericana, a la altura de Villa Hidalgo

Un hombre perdió la vida la tarde de este domingo luego de sufrir una volcadura cuando circulaba por la carretera Panamericana, a la altura del municipio de Villa Hidalgo. El vehículo terminó fuera de la carpeta asfáltica y el conductor fue localizado sin signos vitales en el interior de la unidad.

El hecho fue reportado alrededor de las 16:30 horas a las autoridades de Santa María del Oro por elementos de Seguridad Pública de Villa Hidalgo, quienes informaron sobre un accidente vial con una persona fallecida en el kilómetro 246 de dicha vía de comunicación.

Al lugar acudió la trilogía de la investigación, integrada por agentes de la Policía Investigadora del Delito y Servicio Periciales, coordinados por el Agente del Ministerio Público, quienes localizaron una camioneta de la marca Chevrolet, línea Silverado, modelo 2015, con placas de circulación DS-155-8B, que había salido del camino tras la volcadura.

Durante la inspección de la unidad, los peritos encontraron en el interior el cuerpo de un hombre, quien ya no contaba con signos vitales al momento de la llegada de las autoridades.

La víctima fue identificada mediante una credencial para votar como Juan Jesús Salas Aguilar, de 48 años de edad, con domicilio en la colonia División del Norte, en Ciudad Juárez, Chihuahua.

Peritos realizaron el procesamiento de la escena y recabaron los indicios correspondientes para integrarlos a la carpeta de investigación, mientras que el Agente del Ministerio Público tomó conocimiento del deceso.

Posteriormente, el representante social ordenó el levantamiento del cuerpo y su traslado al Servicio Médico Forense de Santa María del Oro, donde se le practicará la necropsia de ley para determinar de manera oficial la causa del fallecimiento.

Las autoridades continuarán con las investigaciones para establecer las circunstancias en que ocurrió la volcadura y determinar qué originó que la camioneta abandonara la carpeta asfáltica antes del fatal desenlace.