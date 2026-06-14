Muere el cantante Oliver Tree, a los 32 años, en un accidente de helicóptero

La escena alternativa internacional se encuentra de luto tras la muerte de Oliver Tree, uno de los artistas más singulares y disruptivos de la última década. El cantante, compositor y productor estadounidense falleció a los 32 años luego de verse involucrado en un accidente aéreo ocurrido la mañana de este domingo en Río de Janeiro, Brasil , donde dos helicópteros colisionaron en pleno vuelo.

El accidente dejó un saldo de seis personas fallecidas y actualmente es investigado por las autoridades brasileñas.

La noticia sacudió a la industria musical debido a que el intérprete se encontraba en plena actividad artística. Oliver Tree realizaba fechas internacionales de su gira mundial y recientemente había ofrecido conciertos en Sudamérica. Además, mantenía compromisos programados en varias ciudades europeas para las próximas semanas.

Con una propuesta imposible de encasillar, Tree construyó una carrera que mezcló pop alternativo, electrónica, indie rock y humor absurdo. Su imagen pública, marcada por el característico corte de cabello tipo tazón, vestuarios extravagantes y espectáculos cargados de ironía, convirtió cada lanzamiento en un acontecimiento dentro de la cultura digital.

Foto: Redes Sociales

DEL FENÓMENO VIRAL A ESTRELLA GLOBAL

Nacido como Oliver Tree Nickell en California, el músico comenzó a ganar notoriedad tras el éxito viral de "When I'm Down", sencillo que llamó la atención de la industria y abrió el camino para el lanzamiento de sus primeros proyectos discográficos. Sin embargo, sería con el álbum "Ugly Is Beautiful" cuando consolidaría una identidad artística propia, construyendo una base de seguidores alrededor del mundo gracias a una combinación de letras emocionales, estética satírica y una fuerte presencia en redes sociales.

La popularidad global llegó con canciones como "Life Goes On" y "Miss You", temas que dominaron plataformas de streaming, redes sociales y listas virales durante varios años. Mientras otros artistas buscaban adaptarse a las tendencias digitales, Oliver Tree parecía entenderlas desde dentro, convirtiendo cada videoclip, entrevista o presentación en una extensión de su universo creativo.

La muerte del cantante ocurre en un momento particularmente activo de su carrera. El artista se encontraba recorriendo distintos países como parte de "The World's First World Tour", una gira que reflejaba el alcance internacional que había conseguido tras años de construir una audiencia global a través de internet y los festivales de música.