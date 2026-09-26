Muere el exluchador Baby Face a los 79 años; el deporte mexicano despide a una figura ruda

El mundo del pancracio mexicano se viste de luto tras confirmarse el lamentable fallecimiento de José Guadalupe Fuentes Ochoa, conocido en el cuadrilátero como Baby Face. El histórico gladiador rudo perdió la vida este viernes 25 de septiembre a los 79 años de edad, dejando una huella imborrable en las arenas más emblemáticas del país.

La noticia fue confirmada de manera oficial por el gladiador retirado El Hijo del Santo a través de sus redes sociales, dedicándole emotivas palabras de despedida. Aunque las causas de su deceso no han sido reveladas por sus familiares, se sabe que el luchador enfrentaba el desgaste físico propio de su prolongada trayectoria.

Hizo leyenda con su nombre

Nacido en Colima y conocido como "El Cañonero de Colima", Fuentes Ochoa fue considerado una de las figuras más relevantes de la lucha libre nacional. Con una fuerza imponente y una técnica implacable, se formó con maestros como Shadito Cruz antes de consolidar su carrera estelar a comienzos de la década de 1970.

En la UWA y el Toreo de Cuatro Caminos integró la famosa tercia 'Los Tigres del Ring' junto a Scorpio Sr. y Luis Mariscal. Asimismo, realizó doce giras por Japón, alternando con figuras internacionales como Tiger Mask y sosteniendo encarnizadas rivalidades frente a ídolos locales como el Perro Aguayo o Latin Lover.

Siguió dando de qué hablar tras su retiro

Tras su retiro en el año 2000, emprendió un popular negocio culinario titulado 'Los Arroces del Baby Face', cercano a la Arena México. Aprendió técnicas culinarias durante sus viajes a Oriente y bautizó sus platillos con nombres de célebres gladiadores, manteniendo viva su conexión diaria con la afición mexicana.

Baby Face trasciende hoy como un símbolo de entrega, carisma y garra dentro y fuera de los encordados. El deporte nacional despide con honores a un luchador legendario que conquistó los escenarios con sus recios machetazos y que supo ganarse el cariño eterno e indiscutible del público.