Muere 'El Tyson', presunto autor de atentado en Gómez Palacio, tras una semana hospitalizado en HG450

Un hombre, quien se encontraba privado de la libertad en el Cereso número 1 de Durango, murió la noche del sábado en el Hospital General 450, donde permanecía internado desde hacía una semana debido a complicaciones de salud.

El fallecido fue identificado con las iniciales Óscar, de 56 años y conocido como 'El Tyson', quien se encontraba recluido en el centro penitenciario desde el pasado 5 de mayo. Al momento de notificarse su muerte no se encontraba algún familiar en el hospital.

Según la información recabada por las autoridades, el sábado 12 de septiembre, aproximadamente a las 17:00 horas, el hoy occiso comenzó a presentar un fuerte dolor en la zona de la cadera mientras se encontraba en su celda, por lo que fue llevado a la clínica del propio Cereso.

Te puede interesar: Detiene y trasladan a 'El Tyson' a Durango, presunto autor de atentado a policías en Gómez Palacio

Debido a que su condición no mejoraba, personal penitenciario determinó trasladarlo al Hospital General 450, donde fue diagnosticado con una úlcera por presión en la región de la cadera y quedó internado para recibir atención especializada.

Durante los siguientes días permaneció hospitalizado y bajo custodia de personal penitenciario; sin embargo, su estado de salud se complicó y aproximadamente a las 22:00 horas del sábado 19 de septiembre perdió los signos vitales.

Tras notificarse el fallecimiento, personal investigador, el Agente del Ministerio Público y elementos del Servicio Médico Forense acudieron al nosocomio para realizar las diligencias correspondientes. De acuerdo con la información inicial, al momento de su ingreso al hospital no presentaba lesiones físicas relacionadas con alguna agresión.

Finalmente, el Ministerio Público ordenó el levantamiento y traslado del cuerpo al anfiteatro del Servicio Médico Forense para practicar la necropsia de ley. Aunque inicialmente el deceso fue reportado como derivado de una causa patológica, será el estudio forense el que determine oficialmente la causa de muerte.