Muere en el HG450 adulto mayor que estaba internado tras accidente en Poanas

Después de permanecer ocho días hospitalizado a consecuencia de un accidente vial, un hombre de 69 años de edad perdió la vida la mañana de este jueves en el Hospital General 450 de la ciudad de Durango.

El fallecido fue identificado como Ramón Rodríguez Morales, de 69 años, con domicilio en la localidad 18 de Agosto, municipio de Poanas. El deceso fue reportado alrededor de las 10:45 horas, por lo que personal de la Unidad de Investigación de Delitos de Tránsito Terrestre y Lesiones acudió al nosocomio para tomar conocimiento.

En el hospital, familiares confirmaron la identidad del adulto mayor, mientras que el Agente del Ministerio Público ordenó el levantamiento del cuerpo y su traslado al Servicio Médico Forense para la práctica de la necropsia de ley, con el fin de establecer oficialmente la causa del fallecimiento.

De acuerdo con las investigaciones, el accidente que derivó en su muerte ocurrió el pasado 12 de julio, cuando conducía una camioneta de la marca Toyota, línea Four Runner, modelo 2002, sobre la carretera que comunica la localidad 18 de Agosto con Villa Unión.

Según la información recabada, el hombre se dirigía a una consulta médica debido a problemas de salud relacionados con niveles elevados de azúcar, presión baja y un cuadro de gripe. Al tomar una curva, presuntamente confundió el pedal del freno con el acelerador, perdió el control del vehículo y terminó impactándose contra un cercado.

Tras el percance, una habitante de la zona observó lo sucedido y dio aviso a los familiares y a los cuerpos de emergencia. Aunque una ambulancia de la Cruz Roja acudió al lugar, el conductor decidió no recibir atención médica en ese momento.

Sin embargo, el 15 de julio su estado de salud se complicó y fue trasladado al Hospital General 450, donde permaneció internado bajo atención médica hasta que finalmente falleció la mañana de este jueves.

Del caso tomó conocimiento el Agente del Ministerio Público, que integrará los resultados de la necropsia y las actuaciones correspondientes a la carpeta de investigación para concluir el procedimiento legal relacionado con el accidente.